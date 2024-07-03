وزير التعليم العالي بعد حلف اليمين الدستورية: ربط البرامج الدولية بسوق العمل

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الماضية شهدت بناء الكثير من الرؤى والاستراتيجيات والسياسات، مع تنفيذ العديد من المشروعات، مشيرا خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز، عقب أداء اليمين الدستورية إلى أنه يجرى حاليا متابعة المشروعات وتنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أن أحد المشروعات المهمة التي لها أولوية، هي المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، والتي تُبنى على الـ7 أقاليم الجغرافية الموجودة بالدولة، وكل إقليم له نشاط اقتصادي يميزه، وبناء عليه كانت إحدى الخطط التي يجرى العمل عليها هي كيفية ربط البرامج التعليمية والمشروعات البحثية باحتياجات هذه الأقاليم، والاحتياجات العامة على مستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن البرامج الدولية وبرامج وظائف المستقبل وربطها بسوق العمل يجرى العمل عليها الآن، مشيرا إلى أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي يجرى العمل بها حاليا، وأصبح لدينا 10 جامعات تكنولوجية، ويجرى إنشاء 17 أخريين، تمهيدا لجعل كل محافظة في مصر لديها جامعة تكنولوجية.