رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بمراجعة كل قوانين الاستثمار في مصر.. ورئيس المجلس يرد

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف الاستثمار يمثل أهمية كبيرة، ويجب إعادة بحث ودراسة معوقاته داخل البلاد، مشيرًا إلى أن رغم إعلان منهجنا بتشجيع الاستثمار دائمًا؛ فإننا نجد ما يوقف تلك الخطوات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲، بإصدار قانون سوق رأس المال، بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، بشأن صناديق الاستثمار العقاري.

وأضاف الجبلي: أذكر على سبيل المثال، قيمة الضرائب على المستثمر، قد تكون أحد المعوقات أمام المستثمر، متابعًا بأن المستثمر دائمًا يذهب إلى الفرص المتاحة والأفضل له، مؤكدًا أن الهدف من الاستثمار ليس جمع ضرائب بقدر ما هو تنمية للبلاد.

وتساءل رئيس اللجنة: كيف نتكلم عن الاستثمار وهناك قوانين بها معوقات للاستثمار؛ ففي أي قرار دائمًا نجد معوقات لتنفيذه والاستفادة منه أو اللائحة التنفيذية له، مثلما نجد في عديد من القوانين؟

وأشار الجبلي إلى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، على البورصة، والذي رغم عدم تطبيقه فإنه أثَّر سلبيًّا على التعاملات في البورصة.

وأشاد الجبلي باستحداث منصب وزير استثمار بالحكومة الجديدة، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الإسراع في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرًا لأن العالم يتحرك بشكل سريع، وهناك آمال كبيرة، كما أننا عندنا فرص استثمارية كبيرة، مستشهدًا بالطفرة التي يشهدها الاستثمار العقاري خلال تلك الفترة.

وتابع رئيس اللجنة: لا يجوز في المقابل أن نجد معوقات لاستغلال تلك الفرص؛ بل لا بد من وجود تسهيلات تتوازى مع تلك الفرص، من خلال مراجعة كل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، نظرًا لأن ذلك هو البداية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار في مصر.

وأيَّد الجبلي فى ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: أتوقف كثيرًا أمام ذلك الأمر، بالفعل لا بد من بحث ومراجعة تلك القوانين وتسهيل الإجراءات.

وأضاف عبد الرازق: أذكر أن أحد رؤساء الدول الآسيوية، خلال زيارتنا لها، أعرب عن ترحيبه بالمستثمرين المصريين الذين أنجزوا هناك مشروعات كبيرة، وأكد أهمية وجود بيئة تشريعية جاذبة أمام الاستثمار وليست بيئة تشريعية طاردة، حتى يتم جذب المستثمر الذي يقطع آلاف الكيلومترات ليحصل على امتيازات بالدول الأخرى.

وأضاف رئيس المجلس: علينا أن ننشط هذه العملية التشريعية بما أوتينا من قوة ودور تشريعي.















