بعد حلف اليمين.. ننشر التشكيل الكامل للحكومة الجديدة

القاهرة - مصراوي:

أدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء.

بدأت مراسم أداء اليمين الدستورية بنائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، تلاه نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزير النقل المهندس كامل الوزير، أعقبه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر.

وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ضمت الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.

ويشمل التشكيل الجديد للحكومة الجديدة:

- الدكتور خالد عبد الغفار، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وزيرا للصحة والسكان.

- الفريق كامل الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة، وزيرا للنقل والصناعة.

- الفريق أول عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

- اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية

- الدكتور عمرو طلعت، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدكتور محمد عبد اللطيف، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- محمد صلاح الدين مصطفى، وزيرا للدولة للإنتاج الحربي.

- شريف شربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

- محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال.

- رانيا عبد المنعم المشاط، وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرة للتضامن الاجتماعي.

- أحمد محمد عبد السلام هنو، وزيرا للثقافة.

- محمد أحمد عبد اللطيف، وزيرًا للتربية والتعليم.

- شريف محمد فاروق، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

- أسامة السيد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.

- كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.

- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة.

- علاء فاروق، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

- هاني سويلم، وزيرًا للري والموارد المائية.

- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.

- سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.

- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- أحمد أشرف علي كوجك، وزيرًا للمالية.

- حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- المستشار عدنان فنجري، وزيرًا للعدل.

- السفير بدر عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة.

- محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- ياسمين أحمد فؤاد، وزيرة للبيئة.

- محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- الدكتور أشرف صبحي عامر وزيرًا للشباب والرياضة

- محمد جبران وزيرًا للعمل