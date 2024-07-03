اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية بالحكومة الجديدة

القاهرة - مصراوي:

أدى اللواء محمود توفيق، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تجديد الثقة كوزير للداخلية، ضمن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي.

من هو اللواء محمود توفيق؟

المؤهلات العلمية: تخرج في كلية الشرطة عام 1982

حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 2016

حصل على دورات متنوعة في تحليل المعلومات ومكافحة الإرهاب

الخبرة العملية والتدرج الوظيفي: ألحق بقطاع الأمن الوطني منذ حمل رتبة ملازم أول، وتدرج فيه حتى شغل منصب مساعد الوزير للقطاع، وخلال تلك الفترة، عمل بكافة الإدارات داخل الجهاز، ومنها إدارتي التطرف والنشاط الخارجي.

اختير لتمثيل مصر في فرق مكافحة الإرهاب بالخارج، ومثّل الدولة لعدة سنوات بدول عربية.

وصل قبل ثورة 25 يناير إلى منصب نائب مدير إدارة بمديرية أمن القليوبية، وبعد الثورة، تقلّد منصب نائب مدير قطاع الأمن الوطني بالقاهرة.