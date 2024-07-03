تنسيقية شباب الأحزاب تدعو الحكومة الجديدة لبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار

كتب-عمرو صالح:

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بيان لها اليوم الأربعاء على أن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أدت اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم، والذي يشمل 31 حقيبة وزارية، ويعد أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية بعد أن شهد تغيير 23 حقيبة وزارية، جاء مبشرا، إذ ضم التغيير الوزاري شخصيات مؤهلة وذوي خبرة ومشهود لها بالكفاءة.

,أكدت التنسيقية في بيانها أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية؛ وعلى الحكومة أن تكون مدركة لحجم التحديات وأن تكون على قدر المسؤولية ومستوى توقعات الشعب المصري العظيم وتلبي آماله وتطلعاته وطموحاته.

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة الجديدة إلى أن تضع توجيهات القيادة السياسية والأهداف والقضايا التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكليفه للحكومة كأولوية خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق لتخفيف معاناة المواطنين، والحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، فضلاً عن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، إلى جانب إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء.

وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة إلى المحافظين الجدد الذين تم اختيارهم في حركة المحافظين، وأكدت على ضرورة أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن والمواطن، وأن تكون لديهم الكفاءة والمرونة والسرعة في الأداء والقدرة على حل المشكلات.

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