"معاه لغتين وحاصل على ميداليات الثورة".. من هو اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل؟
كتب- محمد نصار:
يتولى اللواء بحري أركان حرب نهاد شاهين علي شاهين، منصب نائب وزير النقل، في التشكيل الحكومي الجديد.
وفيما يلي ينشر "مصراوي"، السيرة الذاتية للواء نهاد شاهين.
- الرتبة: لواء بحري أركان حرب.
- الاسم: لواء نهاد شاهين علي شاهين.
- تاريخ الميلاد: 20/9/1963
- تاريخ التخرج: 1/7/1985
- الدفعة: 36 بحرية.
- الوظيفة الحالية: رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية.
الوظائف التي تولاها
- قائد لنش صواريخ طراز رمضان.
- قائد سرب لنشات طراز رمضان.
- قائد مجموعة لنشات صواريخ.
- قائد اللواء الثاني لنشات صواريخ.
- نائب رئيس شعبة التسليح البحري.
- رئيس أركان قاعدة البحر الأحمر البحرية.
- ملحق دفاع لندن الفترة من (2014 – 2016).
- نائب رئيس شعبة العمليات البحرية.
- قائد قاعدة الإسكندرية البحرية.
- قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية.
- قائد الأسطول الجنوبي.
- قائد الأسطول الشمالي.
- رئيس شعبة العمليات البحرية.
الوظائف الإشرافية
- مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات البحرية.
الأوسمة والأنواط التي حصل عليها
- وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.
- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.
- نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.
- نوط الخدمة الممتازة.
- ميدالية الخدمات الطويلة والقدوة الحسنة.
- نوط التدريب من الطبقة الأولى.
- ميدالية 25 أبريل.
- ميدالية 25 سنة على حرب أكتوبر.
- ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.
- ميدالية 25 يناير.
- اليوبيل الذهبي لثورة يوليو.
- ميدالية 30 يونيو.
- ميدالية اليوبيل الفضي ليوم القوات البحرية.
- ميدالية اليوبيل الذهبي ليوم القوات البحرية.
اللغات الأجنبية التي يجيدها
- الإنجليزية.
- الألمانية.
التأهيل العسكري
- بكالريوس العلوم العسكرية البحرية والدراسات البحرية.
- جميع الفرق الحتمية المقررة للضباط تخصص ملاحة بحرية.
- ماجستير علوم عسكرية دورة أركان حرب تخصص عام.
- دورة القانون الدولي الإنساني.
- فرقة بحث وإنقاذ بحري.
- دورة أمن بحري.
- زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية دورة 32 حرب عليا.
التأهيل المدني
- تسجيل الحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد (جامعة حلوان).
- ماجستير اللوجستيات والنقل البحري (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).
- شهادة ضابط أول سفينة من القوات البحرية المصرية.
- شهادة ربان أعالي بحار من القوات البحرية المصرية.
الدراسات العسكرية
- دورة ضابط عمليات سفن سطح (بالولايات المتحدة الأمريكية).
- كلية القادة والأركان البحرية (بألمانيا).
- دورة تأهيل القادة للعمل على الحواسب (باليونان).
- دورة لغة إنجليزية.
- دورة لغة ألمانية من ألمانيا.
المأموريات الخارجية
- قائد مأمورية استلام السرب الأول والثاني لنشات طراز 205 كوفس (جمهورية الجبل الأسود).
- مدير مشروع بناء لنشات طراز (FMC) بالولايات المتحدة الأمريكية.
- الاشتراك في مؤتمرات ومعارض وزيارات (فرنسا – اليونان – إيطاليا – قبرص – بلجيكا – ألمانيا – كوريا – إنجلترا – الولايات المتحدة الأمريكية – البحرين السعودية – المغرب).
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