"معاه لغتين وحاصل على ميداليات الثورة".. من هو اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل؟

كتب- محمد نصار:

يتولى اللواء بحري أركان حرب نهاد شاهين علي شاهين، منصب نائب وزير النقل، في التشكيل الحكومي الجديد.

وفيما يلي ينشر "مصراوي"، السيرة الذاتية للواء نهاد شاهين.

- الرتبة: لواء بحري أركان حرب.

- الاسم: لواء نهاد شاهين علي شاهين.

- تاريخ الميلاد: 20/9/1963

- تاريخ التخرج: 1/7/1985

- الدفعة: 36 بحرية.

- الوظيفة الحالية: رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية.

الوظائف التي تولاها

- قائد لنش صواريخ طراز رمضان.

- قائد سرب لنشات طراز رمضان.

- قائد مجموعة لنشات صواريخ.

- قائد اللواء الثاني لنشات صواريخ.

- نائب رئيس شعبة التسليح البحري.

- رئيس أركان قاعدة البحر الأحمر البحرية.

- ملحق دفاع لندن الفترة من (2014 – 2016).

- نائب رئيس شعبة العمليات البحرية.

- قائد قاعدة الإسكندرية البحرية.

- قائد قاعدة البحر الأحمر البحرية.

- قائد الأسطول الجنوبي.

- قائد الأسطول الشمالي.

- رئيس شعبة العمليات البحرية.

الوظائف الإشرافية

- مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات البحرية.

الأوسمة والأنواط التي حصل عليها

- وسام الجمهورية من الطبقة الثانية.

- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

- نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.

- نوط الخدمة الممتازة.

- ميدالية الخدمات الطويلة والقدوة الحسنة.

- نوط التدريب من الطبقة الأولى.

- ميدالية 25 أبريل.

- ميدالية 25 سنة على حرب أكتوبر.

- ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.

- ميدالية 25 يناير.

- اليوبيل الذهبي لثورة يوليو.

- ميدالية 30 يونيو.

- ميدالية اليوبيل الفضي ليوم القوات البحرية.

- ميدالية اليوبيل الذهبي ليوم القوات البحرية.

اللغات الأجنبية التي يجيدها

- الإنجليزية.

- الألمانية.

التأهيل العسكري

- بكالريوس العلوم العسكرية البحرية والدراسات البحرية.

- جميع الفرق الحتمية المقررة للضباط تخصص ملاحة بحرية.

- ماجستير علوم عسكرية دورة أركان حرب تخصص عام.

- دورة القانون الدولي الإنساني.

- فرقة بحث وإنقاذ بحري.

- دورة أمن بحري.

- زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية دورة 32 حرب عليا.

التأهيل المدني

- تسجيل الحصول على درجة الدكتوراه في الاقتصاد (جامعة حلوان).

- ماجستير اللوجستيات والنقل البحري (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- شهادة ضابط أول سفينة من القوات البحرية المصرية.

- شهادة ربان أعالي بحار من القوات البحرية المصرية.

الدراسات العسكرية

- دورة ضابط عمليات سفن سطح (بالولايات المتحدة الأمريكية).

- كلية القادة والأركان البحرية (بألمانيا).

- دورة تأهيل القادة للعمل على الحواسب (باليونان).

- دورة لغة إنجليزية.

- دورة لغة ألمانية من ألمانيا.

المأموريات الخارجية

- قائد مأمورية استلام السرب الأول والثاني لنشات طراز 205 كوفس (جمهورية الجبل الأسود).

- مدير مشروع بناء لنشات طراز (FMC) بالولايات المتحدة الأمريكية.

- الاشتراك في مؤتمرات ومعارض وزيارات (فرنسا – اليونان – إيطاليا – قبرص – بلجيكا – ألمانيا – كوريا – إنجلترا – الولايات المتحدة الأمريكية – البحرين السعودية – المغرب).