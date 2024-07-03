وزير العمل في الحكومة الجديدة.. مَن هو محمد جبران؟
كتب- محمد أبو بكر:
يتولى محمد جبران، منصب وزير العمل، في التشكيل الحكومي الجديد.
ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن وزير العمل الجديد، في ما يلي:
- الوزير رقم 12 الذي يأتي من اتحاد العمال لمنصب الوزير منذ إنشاء الوزارة في نوفمبر 1930.
- تدرج في المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول.
- تم انتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمدة 4 سنوات.
- تم انتخابه رئيسًا للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022 .
- ثم رئيسًا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026.
- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022 حتى الآن.
- رئيس مؤتمر العمل العربي (الدورة الثامنة والأربعون).
- عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف- سويسرا.
- عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية.
- عضو مجلس إدارة المجلس الطبي الأعلى بالهيئة المصرية العامة للبترول.
- عضو مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
- يعمل مدير عام مساعد الخدمات الإدارية بشركة للبترول.
- شغل منصب عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994.
- عُيِّن أمينَ شباب اللجنة.
- وعُيِّن أمين عام اللجنة النقابية.
- رئيس اللجنة النقابية بشركة البترول.
ويؤدي الوزراء الجدد، اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.
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