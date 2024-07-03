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وزير العمل في الحكومة الجديدة.. مَن هو محمد جبران؟

01:16 م الأربعاء 03 يوليو 2024

محمد جبران

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كتب- محمد أبو بكر:

يتولى محمد جبران، منصب وزير العمل، في التشكيل الحكومي الجديد.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن وزير العمل الجديد، في ما يلي:

- الوزير رقم 12 الذي يأتي من اتحاد العمال لمنصب الوزير منذ إنشاء الوزارة في نوفمبر 1930.

- تدرج في المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول.

- تم انتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمدة 4 سنوات.

- تم انتخابه رئيسًا للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022 .

- ثم رئيسًا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022/2026.

- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من عام 2022 حتى الآن.

- رئيس مؤتمر العمل العربي (الدورة الثامنة والأربعون).

- عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف- سويسرا.

- عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية.

- عضو مجلس إدارة المجلس الطبي الأعلى بالهيئة المصرية العامة للبترول.

- عضو مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

- يعمل مدير عام مساعد الخدمات الإدارية بشركة للبترول.

- شغل منصب عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994.

- عُيِّن أمينَ شباب اللجنة.

- وعُيِّن أمين عام اللجنة النقابية.

- رئيس اللجنة النقابية بشركة البترول.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمينَ الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

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