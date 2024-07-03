وزير الزراعة في الحكومة الجديدة.. مَن هو علاء فاروق؟

كتب- عمرو صالح:

يتولى علاء فاروق، منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التشكيل الوزاري الجديد المنتظر الإعلان عنه اليوم الأربعاء.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، في ما يلي:

حاصل على بكالوريوس في الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس.

شغل علاء فاروق وزير الزراعة الجديد، رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي المصري منذ فبراير 2020.

كان عضواً في مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

تولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري.

شغل عدة مناصب في البنك ذاته، وهي: رئيس منتجات التجزئة ومجموعة المبيعات بين 2016 و2018، ورئيس تسويق مبيعات المنتجات الاستهلاكية والقنوات البديلة بين 2011 و2016، ونائب رئيس مجموعة الفروع بين 2010 و2011، ورئيس فروع منطقة الإسكندرية والبحيرة بين 2009 و2010.

تولى منصب رئيس فروع بنك باركليز في الدلتا ومصر العليا بين 1983 و2009.

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