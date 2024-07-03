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وزراء عادوا إلى الحكومة من جديد

12:45 م الأربعاء 03 يوليو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- عمرو صالح:

شملَ التشكيلُ الوزاريُّ الجديدُ وزيرَين سابقَين شغلَا حقائب وزارية في حكومات سابقة؛ وهما شريف فتحي وزير السياحة الجديد، ومحمود عصمت وزير الكهرباء الجديد.

شغل شريف فتحي منصبَ وزير الطيران المدني في الفترة بين 2016 حتى 2018، كما تولى الدكتور محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، منذ أغسطس 2022.

ومن المقرر أن تلقي الحكومةُ الجديدةُ بيانَها الأول أمام مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

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