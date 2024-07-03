من هو المهندس حسام الدين عثمان نائب وزير التعليم العالي؟

كتب- عمر صبري:

يؤدي المهندس حسام الدين عثمان اليمين الدستورية نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعد منصب نائب وزير التعليم العالي شاغرًا لأكثر من عام وذلك من التعديل الوزاري السابق حيث كان يشغله الدكتور محمد أيمن عاشور وأصبح شاغرًا عقب تصعيده لمنصب وزير التعليم العالي.

حصل عثمان على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة عين شمس عام 1985 ودرجة الماجيستير عام 1990، كما حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر من جامعة كوينز بكندا عام 1996.

وفي عام 1996، فازت رسالة الدكتوراه التي قدمها على جائزة الرسالة المتميزة في الهندسة والعلوم التطبيقية من جامعة كوينز، كما اختارته جمعية التكنولوجيا المتقدمة الكندية كأفضل طالب دراسات عليا في أونتاريو في مجال الحوسبة عام 1996.

في الوقت الحالي، يعمل عثمان منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لقيادة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

أشرف على مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وبرنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية في مجال تكنولوجيا المعلومات وأيضًا مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات".

لدى نائب وزير التعليم العالي الجديد بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات، ذلك من خلال العمل في الصناعة والأوساط الأكاديمية والمنظمات الخاصة والحكومية والمشاريع الصغيرة والوطنية والشركات المحلية والأجنبية، وعمل في شركة "لوسنت تكنولوجيز" بالولايات المتحدة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الشركات المصرية المحلية، كما عمل في جامعة كوينز بكندا، والكلية العسكرية الملكية بكندا، وجامعة عين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.