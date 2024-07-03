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خبرة أكثر من 35 عامًا.. ننشر السيرة الذاتية لوزير الاستثمار حسن الخطيب

12:12 م الأربعاء 03 يوليه 2024

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

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كتب- محمد نصار:

يتولى حسن الخطيب، منصب وزير الاستثمار، في التشكيل الحكومي الجديد، والذي سيتم إعلانه رسميا اليوم الأربعاء.

وفيما يلي يستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن وزير الاستثمار في الحكومة الجديدة.

- يتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجال الاستثمار.

- شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بصندوق مصر السيادي.

- عمل مديرا تنفيذيا للاستثمار المباشر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

- شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية السياحية.

- تولى مناصب قيادية بمجموعة كارلايل التي تقدر أصولها بنحو 550 مليون دولار.

- تولى رئاسة مجلس إدارة شركة وادي النيل للأسمنت.

- مؤسس وعضو مجلس أمناء اللجنة التنفيذية لمؤسسة مصر الخير.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.

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