من دمياط للعاصمة الإدارية.. من هي منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة؟

كتب- محمد نصار:

تتولى منال عوض، منصب وزيرة التنمية المحلية في التشكيل الحكومي الجديد، والذي سيتم إعلانه رسميًا اليوم الأربعاء.

وفيما يلي يستعرض مصراوي أبرز المعلومات عن وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة.



- شغلت منصب محافظ دمياط.

- شغلت منصب نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- حصلت على ماجستير من جامعة الإسكندرية 1995.

- حصلت على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية جامعة الإسكندرية 1999.

- حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الدراسية.

- تسلمت جائزة اليونسكو لمدن التعلم ضمن 16 مدينة.

ويؤدي الوزراء الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وفي التشكيل الجديد، جرى تعيين الفريق كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء، كما تم تعيين ٢٣ نائبا للوزراء و٣٢ نائبا للمحافظين.

كما تم تعيين ٩ سيدات نوابا للمحافظين، كما شهد التشكيل الجديد حضور قوي للسيدات والشباب في التغيير الحكومي.