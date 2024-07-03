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تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرا للدفاع

11:53 ص الأربعاء 03 يوليه 2024

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كتب- محمد سامي:

أفادت قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرر تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر، وزيرا للدفاع.

القوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول عبدالمجيد صقر الرئيس عبدالفتاح السيسي
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تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرا للدفاع
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