تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرا للدفاع
11:53 ص الأربعاء 03 يوليه 2024
كتب- محمد سامي:
أفادت قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرر تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر، وزيرا للدفاع.
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كتب- محمد سامي:
أفادت قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرر تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر، وزيرا للدفاع.
فيديو قد يعجبك: