كتب- محمد سامي:

أفادت قناة اكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرر تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر، وزيرا للدفاع.