بالأسماء.. التشكيل الكامل للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي

كتب- عمرو صالح:

نشرت قناة اكسترا نيوز عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أسماء الوزراء الجدد بالحكومة المقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل.

جاءت الأسماء على النحو الآتي:

- تعيين الفريق كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة

-تعيين الدكتور خالد عبدالغفار نائب لرئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية

- تعيين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

-تعيين خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

-تعيين الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

-تعيين السيد محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

-تعيين السيد شريف شربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

-تعيين محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال

-تعيين رنيا عبدالمنعم النشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

-تعيين مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي

-تعيين أحمد محمد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة

-تعيين محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم

-تعيين شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية

-تعيين الشيخ أسامة السيد الأزهري وزيرا للأوقاف

-تعيين كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

-تعيين شريف فتحي علي عطيه وزيرا للسياحة

-تعيين علاء فاروق وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

-تعيين هاني سويلم وزير للري والموارد المائية

-تعيين محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

-تعيين سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني

-تعيين حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

-تعيين أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية

-تعيين كامل عبدالهادي فرج وزيرا للصناعة

-تعيين حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

-تعيين المستشار عدنان فنجري وزيرا للعدل

-تعيين السفير بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة

- تعيين محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

-تعيين ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة

-تعيين محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

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