"صباح مشالي" أول سيدة تتولى منصب نائب وزير الكهرباء.. فمن هي؟

كتب- محمد صلاح:



من المرتقب أن تتولى المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء منصب نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلفا للمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء السابق.

وينشر مصراوي فيما يلي السيرة الذاتية لنائب الوزير الجديد:

- تخرجت المهندسة صباح مشالي، في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986 شعبة كهرباء ودرست بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتخرجت منها عام 2002.

- درست في جامعة هارفارد الأمريكية "برنامج إعداد القيادات التنفيذية" بالشرق الأوسط عام 2003".

- عضو المجلس الدولي للأنظمة الكهربائية.

- التحقت بالعمل بقطاع الكهرباء عام 1989 وعملت بالعديد من المواقع المختلفة داخل قطاع الكهرباء منها المركز القومي للتحكم في الطاقة- المشروعات المركزية.

- شغلت منصب وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى.

- أول سيدة تتولى رئاسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، طبقا للقرار الوزاري الذي أصدره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم 12 لسنة 2019 في يناير 2019.

- أحد خريجي أكاديمية ناصر العسكرية- كلية الدفاع الوطني 2005.

- عضو مجلس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.

- عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصريين.

- تشارك مشالي كعضو بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC) بالإضافة إلى أنها تمثل منطقة شمال أفريقيا في منظمة AFSEC.

