إعلان

BBC

ننشر التشكيل الكامل لحركة المحافظين الجديدة

10:11 ص الأربعاء 03 يوليو 2024

رئاسة مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- مصراوي:

أعلنت قناة اكسترا نيوز الإخبارية، التشكيل الكامل لحركة المحافظين، المقرر الإعلان عنها بعد قليل، ضمن حركة تغييرات تشمل تعديلا وزاريا.

وجاء التشكيل الجديد لحركة المحافظين كما يلي:

- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط

- اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ

- إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية

- حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية

- اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء

- اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح

- اللواء/محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد

- عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

- اللواء/خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء

- اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان

- اللواء/محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد

- اللواء/أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية

- اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس

- الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية

- المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر

- اللواء/ أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية

- إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة

- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

- جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة

- أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم

- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف

- اللواء/عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا

- اللواء/هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط

- اللواء/عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج

- خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا

- اللواء/طارق مرزوق عبدالمغني محافظا للدقهلية

المحافظين التعديل الوزاري محافظ كفر الشيخ
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التشكيل الوزاري الجديد| تعيين نائبين لرئيس الوزراء

إعلان

إعلان

ننشر التشكيل الكامل لحركة المحافظين الجديدة
بالأسماء.. التشكيل الكامل للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي
قبل أداء اليمين.. من هو المرشح الجديد لمنصب محافظ الإسكندرية؟