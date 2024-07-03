ننشر التشكيل الكامل لحركة المحافظين الجديدة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت قناة اكسترا نيوز الإخبارية، التشكيل الكامل لحركة المحافظين، المقرر الإعلان عنها بعد قليل، ضمن حركة تغييرات تشمل تعديلا وزاريا.

وجاء التشكيل الجديد لحركة المحافظين كما يلي:

- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط

- اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ

- إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية

- حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية

- اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء

- اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح

- اللواء/محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد

- عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

- اللواء/خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء

- اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان

- اللواء/محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد

- اللواء/أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية

- اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس

- الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية

- المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر

- اللواء/ أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية

- إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة

- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة

- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية

- جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة

- أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم

- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف

- اللواء/عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا

- اللواء/هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط

- اللواء/عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج

- خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا

- اللواء/طارق مرزوق عبدالمغني محافظا للدقهلية