ننشر التشكيل الكامل لحركة المحافظين الجديدة
القاهرة- مصراوي:
أعلنت قناة اكسترا نيوز الإخبارية، التشكيل الكامل لحركة المحافظين، المقرر الإعلان عنها بعد قليل، ضمن حركة تغييرات تشمل تعديلا وزاريا.
وجاء التشكيل الجديد لحركة المحافظين كما يلي:
- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط
- اللواء/علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ
- إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية
- حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية
- اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء
- اللواء/خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح
- اللواء/محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد
- عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر
- اللواء/خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء
- اللواء/إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان
- اللواء/محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد
- اللواء/أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية
- اللواء/طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس
- الفريق/أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية
- المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر
- اللواء/ أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية
- إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة
- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة
- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية
- جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة
- أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم
- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف
- اللواء/عماد أحمد محمود كدواني محافظا للمنيا
- اللواء/هشام أحمد أبو النصر محافظا لأسيوط
- اللواء/عبدالفتاح نورالدين سراج محافظا لسوهاج
- خالد محمود عبدالحليم عبدالعال محافظا لقنا
- اللواء/طارق مرزوق عبدالمغني محافظا للدقهلية
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