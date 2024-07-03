المدينة التي لا تنام.. أمين "محلية النواب" يعلق على قرار إغلاق المحال الساعة 10



كتبت -داليا الطنيني:

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صحة قرار إغلاق المحال الساعة الـ10 مساءًا بهدف تخفيف الأحمال، من عدمه لن يظهر في الآن.

وقال: علينا الانتظار على الأقل لمدة أسبوع للتأكد من أن هذا القرار أدى لترشيد الاستهلاك أم لا، موضحًا أن هذا القرار يأتي من ضمن حزم من القرارات لكي تعيد الحياة المنضبطة لدى المواطنين، وأن مصر كانت تعيش فلسفة المدينة التي لا تنام وهذا المشهد لا نراه في دول العالم المتقدم.

وأوضح "درويش"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، أننا نحتاج بجانب هذا القرار أن يكون هناك عدد من القرارات الأخرى لننهي على المشاهد السيئة بالمقاهي والكافيهات، من حيث المبدأ فليس هناك ما يمنع من إصدار هذا القرار، حيث أننا نعيش أزمة كهرباء لها أسباب متعددة وليست فقط متعلقة بالاحتباس الحراري ولها محاور أخرى، منوهًا بأن هذا القرار بداية لتنظيم حياة المصريين.

وتابع: "المحافظات الساحلية ليس بها تطبيق قرار غلق المحال من الساعة الـ10 ولن تخضع لهذا القرار، وهذا القرار قد يكون بداية لتنظيم حياتنا، لأن فلسفة المدينة التي لا تنام هو أمر سيء".

وأشار إلى أن تحديد مواعيد غلق المحال أثار حالة من التذمر من الشعب والشارع بمختلف طوائفه.