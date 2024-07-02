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مجدي الجلاد يعلق على تشكيل الحكومة الجديدة.. ويوجه رسالة للوزراء (فيديو)

10:50 م الثلاثاء 02 يوليو 2024

مجدي الجلاد

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كتب- محمد عاطف:
علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، على التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وقال الجلاد في فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك: أود أن أهمس في أذن الحكومة الجديدة، بأنكم تعملون عند الناس ولخدمتهم وليس عند الكرسي.

وأضاف الجلاد: "إنت جاي تخدم الناس، ومرتبك من جيب المواطن المصري، أما مسألة أننا نجبي عليكم ونمن عليكم ونتفضل عليكم، مبقتش مقبولة، لأنكم تعملون عند الناس وتخدمون الناس وهذا ليس عيبا".

وتابع: "لقد جئتم في وقت أصبح المواطن مخنوق للآخر، وإن لم تخففوا الأزمات عن المواطنين وتعملوا بجد في خدمة المصري ستكون الحكومة الجديدة مثل القديمة، والأزمات كلنا نعرفها ويجب أن نكون خدام للناس، أما إذا عملت الحكومة مثل التي قبلها فستدعي عليكم الناس".


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