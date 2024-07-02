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مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي

10:50 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

مصطفى بكري

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كتبت -داليا الظنيني:

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي بشكل أقوى، ونقل الجلسات على الهواء، لكي يرى الشعب نوابه وهم يحاسبون الوزراء.

وقال: "مش عارف ليه قافلين علينا، ما ينفعش نقفل البلد على الناس".

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، مساء الثلاثاء، أن "الطبقة المتوسطة تعاني، حتى الأغنياء يعانون من بعض المشاكل"، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري الجديد يعكس فهم القيادة بأزمات ومشاكل الناس.

ولفت إلى أن استمرار خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة، يعد دليلاً على نجاحه خلال السنوات السابقة، وهذا الأمر ينطبق على وزير الاتصالات عمرو طلعت.

مصطفى بكري مجلس النواب نقل الجلسات على الهواء برنامج بالورقة والقلم
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