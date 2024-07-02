إعلان

BBC

أحمد موسي يكشف مفاجأة عن "راتب" وزير الكهرباء

10:48 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

احمد موسى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامى أحمد موسى عن مفاجأة تتعلق بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وقال موسى: "الدكتور شاكر خدم الدولة المصرية، وعنده مكتب استشاري كان بيشتغل حاجات كتير للبلد بالملايين دون أن يأخذ جنيه واحد"، مشددا على أنه كان لا يتقاضى راتبًا.

وتابع خلال تقديمة برنامج "على مسئوليتي"، اليوم الثلاثاء، "هذا الرجل يستحق الشكر على ما قدمه للبلد، فقد كانت قدراتنا الإنتاجية قبل 2014 نحو 24 ألف ميجا وات، ودلوقتي أصبحت قدراتنا 60 ألف ميجا وات".

وهنأ موسى، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد، قائلاً: "قدم نجاحات كبيرة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال العام، وإن شاء الله سيكون خير خلف للدكتور محمد شاكر، وننتظر منه إنجازات في ملف الربط الكهربائي مع دول الجوار".

أحمد موسى برنامج على مسئوليتي راتب وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لا يتقاضى راتبا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي

إعلان

إعلان

* مفاجآت وتغيير واسع.. من هم وزراء حكومة مدبولي الجديدة؟ (مُحدث)
* دمج واستحداث وزارات و3 أولويات.. حكومة مدبولي الجديدة – تغطية خاصة