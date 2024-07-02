أحمد موسي يكشف مفاجأة عن "راتب" وزير الكهرباء

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامى أحمد موسى عن مفاجأة تتعلق بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وقال موسى: "الدكتور شاكر خدم الدولة المصرية، وعنده مكتب استشاري كان بيشتغل حاجات كتير للبلد بالملايين دون أن يأخذ جنيه واحد"، مشددا على أنه كان لا يتقاضى راتبًا.

وتابع خلال تقديمة برنامج "على مسئوليتي"، اليوم الثلاثاء، "هذا الرجل يستحق الشكر على ما قدمه للبلد، فقد كانت قدراتنا الإنتاجية قبل 2014 نحو 24 ألف ميجا وات، ودلوقتي أصبحت قدراتنا 60 ألف ميجا وات".

وهنأ موسى، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد، قائلاً: "قدم نجاحات كبيرة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال العام، وإن شاء الله سيكون خير خلف للدكتور محمد شاكر، وننتظر منه إنجازات في ملف الربط الكهربائي مع دول الجوار".