أحمد موسى يعتذر لوزير التموين على الهواء

كتبت -داليا الظنيني:

اعتذر الإعلامي أحمد موسى، للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على الهواء، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد".

وقال "موسى"، في حديثه: "أعتذر لو كنت في يوم أخطأت في حقك فقد حان وقت الاعتذار اليوم، عندما كنت أنتقد الأداء لم يكن الأمر شخصي وإنما كان للصالح العام، وكنت أنقل آهات الشارع المصري".

وتابع: "تربطني علاقة صداقة قوية بالدكتور علي المصيلحي تمتد لنحو 20 عاما، ودعمناه عندما خاض الانتخابات وقت جماعة الإخوان الإرهابية".

وواصل: "اليوم أجدد اعتذاري له، لقد تمكن من إنجاز أمور جيدة أثناء توليه وزارة التموين، ولن تجد وزير للتموين أو المالية الشعب يحبه، لأن أعمال تلك الوزارة صعبة للغاية".

وكشفت مصادر عن ترشيح اسم الدكتور شريف فاروق لتولى منصب وزير التموين والتجارة الداخلية فى الحكومة الجديدة.

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