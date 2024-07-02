"أكثر من نائب لمدبولي".. أحمد موسى يعلق على تشكيل الحكومة الجديدة (فيديو)

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، ملامح التشكيل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واصفا إياها بـ"الحكومة الجديدة لتحقيق مطالب الرأي العام".

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه عندما تم تقديم استقالة الحكومة وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، تحدثت عن رؤية الشارع المصري ومحددات الدولة الاستراتيجية.

وأضاف: "كنت أول من يتوقع تغييرات الحكومة الجديدة، وكتبت على صفحتي الشخصية بموقع إكس، يوم 3 يونيو الماضي، بأننا أمام حكومة جديدة واسعة وليس تعديلاً وزاريًا محدودًا بل حكومة ستشمل الكثير الكثير من الحقائب الوزارية، وأنه لدينا حقائب جديدة في المجموعة الاقتصادية والخدمية بشكل رئيسي".

وأوضح أننا أمام حكومة جديدة، بأطر وأفكار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من الأهمية التجاوب مع مطالب الرأي العام، ونريد بأن يرى المواطنون تغييرًا حقيقيًا على أرض الواقع ليس فقط في الوزارات ولكن في السياسات.

وأكمل: كل مسؤول يقدم خدمة جليلة للوطن، وأحيي كل الوزراء الذين غادروا الحكومة، فالحكومة الجديدة ستكون مهمتها تحقيق طموحات المواطن المصري، لأن الناس كانت بتشتكي من الأسعار والتضخم.

وأشار إلى أنه سيتم أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، غدًا الأربعاء 3 يوليو، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

واستطرد: الفريق كامل الوزير سيكون نائبًا لرئيس الوزراء، وسيتم انضمام وزارة الصناعة إلى النقل أيضًا، وقد نجد مهام جديدة له في الحكومة الجديدة بجانب تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للنقل والصناعة»، مختتمًا: "غدًا سنرى كل شيء، وربما يكون هناك اثنان أو ثلاثة من الوزراء، نائبين لرئيس الوزراء بجانب كامل الوزير".