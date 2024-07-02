مصدر: منال عوض وزيرة للتنمية المحلية وشريف فتحي للسياحة

القاهرة - مصراوي:

كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، عن ترشيح منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية، وشريف فتحي وزيرًا للسياحة.

ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وجرى ترشيح منال عوض محافظ دمياط في منصب وزير التنمية المحلية خلفًا للواء هشام آمنة، في حين تم ترشيح شريف فتحي وزيرًا للسياحة خلفًا لأحمد عيسى.

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