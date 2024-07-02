إعلان

BBC

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الموريتاني بعد إعادة انتخابه

09:19 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد سامي:

‎أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، لتقديم التهنئة له بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال فترته رئاسته الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة العمل المشترك، لتقوية أواصر الأخوة والتعاون التي تربط البلدين، وبما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، وكذا في ضوء الرئاسة الموريتانية الحالية للاتحاد الأفريقي.

‎ومن جانبه، ثمن الرئيس الموريتانى اللفتة الكريمة من الرئيس، مشيراً إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما، وكذلك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية في ضوء الرئاسة الموريتانية للاتحاد الأفريقي، ودور مصر البارز على الساحة الأفريقية.

الرئيس عبدالفتاح السيسى السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي يهنئ نظيره الموريتاني إعادة انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عبدالله رشدي يعلق على اختيار "الأزهري" وزيرًا للأوقاف خلفًا لـ"جمعة"

إعلان

إعلان

* مفاجآت وتغيير واسع.. من هم وزراء حكومة مدبولي الجديدة؟ (مُحدث)
* دمج واستحداث وزارات و3 أولويات.. حكومة مدبولي الجديدة – تغطية خاصة