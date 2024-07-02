رسائل ولقاءات... ماذا فعل الوزراء الراحلون عن الحكومة قبل مغادرة مكاتبهم؟

كتب- محمد فتحي:

حرص العديد من الوزراء على تقديم الشكر للعاملين في الوزارات، وتوجيه رسائل شكر للقيادة السياسية، قبل جمع متعلقاتهم ومغادرتهم مكاتبهم، قبل ساعات من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستوري غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ثم بعد ذلك يغادر كل وزير إلى وزارته المعنية.

"مصراوي" ينشر في التقرير التالي، أبرز ما فعله الوزراء قبل مغادرتهم مكاتبهم.

وزير الزراعة يعلن رحيله.. ماذا قال في رسالته للرئيس السيسي والعاملين؟

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته طوال الفترة الماضية منذ تحمله حقيبة الزراعة على مدى أكثر من أربعة سنوات ونصف.

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وزير الكهرباء يودع العاملين بالوزارة قبل مغادرة مكتبه.. ومصادر: قدم اعتذارا

اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعدد من العاملين بوزارة الكهرباء الذين توافدوا على مكتبه قبل مغادرته، اليوم الثلاثاء.

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وزير العمل يشكر العاملين بالوزارة ويغادر المبنى

توجه حسن شحاتة، وزير العمل، في بيان له اليوم الثلاثاء، بخالص الشكر والتقدير، إلى جميع العاملين بديوان عام الوزارة ومديري الإدارات والإدارات المركزية وصندوقي الطوارئ وتمويل التدريب والتأهيل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ومديريات العمل بالمحافظات ومجلة العمل، على العمل معهم منذ توليه حقيبة الوزارة في أغسطس 2022 وحتى اليوم؛ من أجل التقدم في ملف العمل "محليا وعربيا ودوليا".

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خدمة الوطن من موقع آخر.. ماذا قال وزير التعليم في رسالته الأخيرة؟

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة شكر وتقدير لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم، بعد تأكد رحيله عن الحكومة.

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مختار جمعة يغادر "الأوقاف" ويودع العاملين بالوزارة

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة ودع العاملين بالوزارة عصر اليوم، بعد أن تأكد أنه خارج التشكيل الحكومي الجديد، بعد 11 عاما قضاها في منصبه.

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