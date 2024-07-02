عميد فن الجلالة.. مَن هو "أحمد هنو" المرشح وزيرًا للثقافة؟

كتب- محمد شاكر:

كشف مصدر حكومي مطلع عن ترشيح الدكتور أحمد فؤاد هنو لتولي منصب وزير الثقافة، في التشكيل الوزاري الجديد الذي سيعلن عنه بشكل رسمي، غدا الأربعاء، خلفا للدكتورة نيفين الكيلاني.

ويشهد التغيير الوزاري المقرر الإعلان عنه رسمياً غدا الأربعاء، دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

من هو أحمد هنو؟

الدكتور أحمد هنو، فنان تشكيلي، ولد في 13 ديسمبر عام 1968، تخصص جرافيك، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم حفر عام 1992، كما نال درجة الماجستير في أفلام الرسوم المتحركة التجريبية من جامعة القاهرة عام 1997، ثم نال درجة الدكتوراه في فلسفة الفن، متخصص في الاتصال المرئي وإبداع أفلام الرسوم المتحركة.



وعمل معيدا بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة رسوم متحركة وفن الكتاب، ثم أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، ثم أستاذ بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، كما عمل عميدا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أغسطس 2019 سابقاً، ونائب الرئيس لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.



شارك بأعماله في المعارض الطلابية، وصالون الشباب الثانى 1990، وقدم معرض (فن الجرافيك المصرى المعاصر) بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ابريل 2015، ومعرض ملتقى فنانى الغد بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2018.



ونال منحة دراسية من برنامج التبادل الألماني، وكان عضو اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولي للتصوير لثلاث دورات.



وقدم موسوعة صالون الشباب الجزء الأول إعداد الدكتور صبحى الشارونى 1994 إصدار قطاع الفنون التشكيلية .



كما قدم ورشة عمل فنية متخصصة (رسوم متحركة) على هامش مهرجان الإبداع التشكيلى الخامس (صالون الشباب الثانى والعشرون) أكتوبر 2011.