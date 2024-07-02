الأصغر سنًا بالحكومة.. من هو "شريف الشربيني" المرشح لوزارة الإسكان؟

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف مصدر حكومي مطلع، عن ترشيح المهندس شريف الشربيني لتولي حقيبة الإسكان والمجتمعات العمرانية، في التشكيل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلفًا للدكتور عاصم الجزار.

وتنقل شريف الشربيني في عدد من المناصب بـهيئة المجتمعات العمرانية، وكان آخرها رئيسا لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة وحقق نجاحات ملحوظة في تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية.

وتولى شريف الشربيني رئاسة جهاز العاصمة الإدارية منذ عام 2021، ليكون الأصغر سنًا بين رؤساء المدن الجديدة.

والشربيني حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام 2005، وعمل في إدارات المرافق والتصميمات في هيئة المجتمعات العمرانية.

كما شغل منصب رئيس جهاز الشروق بين 2018 و2019، ومدير مركز المعلومات في هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر فى 2019.

كما يعتبر المهندس شريف الشربيني الأصغر سنا في الحكومة الجديدة، فهو ما زال في مطلع الأربعينات.