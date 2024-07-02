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قرار جمهوري بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس"

07:16 م الثلاثاء 02 يوليو 2024

الرئيس السيسي

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القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 251 لسنة 2024، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".

ونص القرار على أن تنشأ جامعة خاصة تحت اسم "جامعة ممفيس" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ولا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

هذا المحتوى من

Asha
قرار جمهوري جامعة خاصة جامعة ممفيس
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