"كان في مكتبه الصبح".. مصدر: محافظ القاهرة يغادر منصبه

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بمحافظة القاهرة، عن رحيل اللواء خالد عبد العال، في حركة المحافظين الجديدة التي ستصدر عقب إعلان التشكيل الوزاري المتوقع غدا الأربعاء.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن محافظ القاهرة تواجد في مكتبه صباح اليوم، لكن جميع المؤشرات تشير إلى رحيله.

وأضاف المصدر، أنه يتم ترديد عدد كبير من الأسماء المرشحة لتولي المنصب بينهم قيادات أمنية.

وتابع المصدر، أن محافظة القاهرة بحاجة إلى تجديد الدماء كونها العاصمة وأهم محافظة بالنسبة لجميع المحافظات الأخرى.