مصدر يكشف: وزيران مؤكد استمرارهما في حكومة مدبولي الجديدة



القاهرة - مصراوي:

كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، عن استمرار وزير الري هاني سويلم، والتعليم العالي أيمن عاشور، في منصبيهما ضمن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشهد التغيير الوزاري المقرر الإعلان عنه رسمياً غدا الأربعاء، دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي غدًا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

ووفق مصادر لقناة "إكسترا نيوز"، فإن التغيير الوزاري الشامل يشهد:

* دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

* التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية تصل لـ 20 وزارة، وحركة موسعة للمحافظين

* حلف اليمين لحكومة مدبولي الثانية غدا برئاسة الجمهورية ويعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد

* التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء

* حركة المحافظين تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس

أما عن أبرز الوزراء الجدد بحكومة مدبولي، فذكرت المصادر أنها تشمل:

* شريف فاروق للتموين

* أسامة الأزهري للأوقاف

* مايا مرسي للتضامن الاجتماعي

* شريف الشربيني للإسكان

* أحمد كوچوك للمالية

* السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم الهجرة لها

* المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

* حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

* عدنان فنجري للعدل

* سامح الحفني للطيران

* الدكتور محمد عبداللطيف، لحقيبة التربية والتعليم