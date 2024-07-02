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BBC

قبل حلف اليمين.. ما الأهداف التي حددها الرئيس السيسي للحكومة الجديدة؟

06:42 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد شاكر

كشفت مصادر حكومية، أنه من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا الأربعاء.

وفي يوم ٣ يونيو الماضي، قرر الرئيس السيسي تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

ووفق مصادر لقناة "إكسترا نيوز"، فإن التغيير الوزاري الشامل يشهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

كما يشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية تصل لـ 20 وزارة، وحركة موسعة للمحافظين.

وسبق أن حدد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إبان تكليف الرئيس لمدبولي، الأهداف التي ستعمل عليها الحكومة الجديدة، والتي تشمل:

* الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية

* وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم

* مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد

* تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

* مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص

* بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

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