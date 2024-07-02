إعلان

BBC

مفاجآت وتغيير واسع.. من هم وزراء حكومة مدبولي الجديدة؟ (مُحدث)

05:39 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - مصراوي:
كشفت مصادر حكومية عن تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا الأربعاء.

وقبل نحو شهر، قرر الرئيس السيسي تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

ووفق مصادر لقناة "إكسترا نيوز"، فإن التغيير الوزاري الشامل يشهد:
* دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.
* التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية تصل لـ 20 وزارة، وحركة موسعة للمحافظين
* حلف اليمين لحكومة مدبولي الثانية غدا برئاسة الجمهورية ويعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد
* التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء
* حركة المحافظين تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس

أما عن أبرز الوزراء الجدد بحكومة مدبولي، فذكرت المصادر أنها تشمل:
* شريف فاروق للتموين
* أسامة الأزهري للأوقاف
* مايا مرسي للتضامن الاجتماعي
* شريف الشربيني للإسكان
* أحمد كوچوك للمالية
* السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم الهجرة لها
* المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
* حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية
* عدنان فنجري للعدل
* سامح الحفني للطيران
* الدكتور محمد عبداللطيف، لحقيبة التربية والتعليم

حكومة مدبولي مصطفى مدبولي التشكيل الوزاري تشكيل الحكومة مجلس الوزراء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الزراعة يعلن رحيله.. ماذا قال في رسالته للرئيس السيسي والعاملين؟

إعلان

إعلان

* مفاجآت وتغيير واسع.. من هم وزراء حكومة مدبولي الجديدة؟ (مُحدث)
* دمج واستحداث وزارات و3 أولويات.. حكومة مدبولي الجديدة – تغطية خاصة