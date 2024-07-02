مصدر: حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

كتب- محمد شاكر

كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، أن حسن الخطيب سيتولى حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في التشكيل الوزاري الجديد.

كما كشفت مصادر مطلعة أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت المصادر إن الوزراء الجدد هم: شريف فاروق للتموين وأسام الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني للإسكان وأحمد كوچوك للمالية.