إعلان

BBC

مصدر: حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

05:34 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

حسن الخطيب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد شاكر
كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، أن حسن الخطيب سيتولى حقيبة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في التشكيل الوزاري الجديد.

كما كشفت مصادر مطلعة أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت المصادر إن الوزراء الجدد هم: شريف فاروق للتموين وأسام الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني للإسكان وأحمد كوچوك للمالية.

حسن الخطيب وزارة الاستثمار حكومة مدبولي التشكيل الوزاري تشكيل الحكومة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مفاجآت وتغيير واسع.. من هم وزراء حكومة مدبولي الجديدة؟ (مُحدث)

إعلان

إعلان

* مفاجآت وتغيير واسع.. من هم وزراء حكومة مدبولي الجديدة؟ (مُحدث)
* دمج واستحداث وزارات و3 أولويات.. حكومة مدبولي الجديدة – تغطية خاصة