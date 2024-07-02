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BBC

مصدر يكشف عن 6 محافظين مؤكد تغييرهم في الحركة الجديدة

05:31 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد شاكر

كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، أن حركة المحافظين تشمل محافظات: القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس.

وسبق ن كشفت مصادر مطلعة عن عدد من الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت المصادر إن الوزراء الجدد هم: شريف فاروق للتموين وأسام الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني للإسكان وأحمد كوچوك للمالية

مصطفى مدبولي محافظين مؤكد تغييرهم حركة المحافظين قناة إكسترا نيوز
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