مصدر يكشف عن 6 محافظين مؤكد تغييرهم في الحركة الجديدة

كتب- محمد شاكر

كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، أن حركة المحافظين تشمل محافظات: القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس.

وسبق ن كشفت مصادر مطلعة عن عدد من الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت المصادر إن الوزراء الجدد هم: شريف فاروق للتموين وأسام الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني للإسكان وأحمد كوچوك للمالية