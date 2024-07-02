مصدر يكشف عن 6 محافظين مؤكد تغييرهم في الحركة الجديدة
كتب- محمد شاكر
كشف مصدر حكومي مطلع لقناة إكسترا نيوز، أن حركة المحافظين تشمل محافظات: القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس.
وسبق ن كشفت مصادر مطلعة عن عدد من الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقالت المصادر إن الوزراء الجدد هم: شريف فاروق للتموين وأسام الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني للإسكان وأحمد كوچوك للمالية
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