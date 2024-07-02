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مصادر: المستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية

05:24 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

المستشار محمود فوزي

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كتب- محمد شاكر
أكدت مصادر مطلعة لقناة إكسترا نيوز، أن المستشار محمود فوزي سوف يتولى حقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية.

وقالت المصادر إن الوزراء الجدد هم: شريف فاروق للتموين وأسام الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني للإسكان وأحمد كوچوك للمالية.

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