مصادر لمصراوي: حفيد المشير أحمد إسماعيل مرشحا لوزارة التربية والتعليم

القاهرة- مصراوي:

كشفت مصادر مطلعة لمصراوي، أن الدكتور محمد عبداللطيف، هو الأقرب لتولي حقيبة التربية والتعليم في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

ووفق المصادر، يشغل الدكتور عبداللطيف، منصب الرئيس التنفيذي لشركة أدفانس تكنولوجي التي تدير مجموعة من كبريات المدارس في مصر.

وعبداللطيف المرشح وزيرا للتعليم حفيد المشير أحمد إسماعيل، بطل حرب أكتوبر 1973.

وفي صباح اليوم، قال مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز، إن التغيير الوزاري، المقرر الإعلان عنه غدا، شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف المصدر: التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.