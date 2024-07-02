اكسترا نيوز تكشف أسماء الوزراء الجدد في حكومة مدبولي

القاهرة- مصراوي:

كشفت مصادر مطلعة لقناة اكسترا نيوز، أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت المصادر إن الوزراء الجدد هم: شريف فاروق للتموين وأسام الأزهري للأوقاف ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي وشريف الشربيني للإسكان وأحمد كوچوك للمالية.

وكشفت مصادر، أنه تم ترشيح السفير بدر عبدالعاطي للخارجية مع ضم وزارة الهجرة، فضلا عن تغيير حقيبتي البترول والكهرباء.

وفي صباح اليوم، قال مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز، إن التغيير الوزاري، المقرر الإعلان عنه غدا، شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف المصدر: التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.