رئيس "الشيوخ": قضية تفتيت الأراضي الزراعية تحتاج إلى تشريع للتصدي لها

كتب- نشأت علي:

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن قضية تفتيت الأراضي الزراعية تحتاج إلى تشريع للتصدي لها؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى- الفرص- التحديات".

وجاء تعقيب رئيس مجلس الشيوخ، ردًّا على ما أثاره وأكده النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بأهمية التصدي لمواجهة أزمة تفتيت الأراضي الزراعية.

وقال الخولي: دراسة منظومة الري الحديث جيدة، والجميع يعلم أن هناك أزمة مياه، ويجب أن نركز على الموضوع الأهم وهو تفتيت الأرض الزراعية.

وشدد رئيس برلمانية مستقبل وطن بـ"الشيوخ"، على ضرورة التصدي لمشكلة تبوير الأرض الزراعية، ويجب التفكير في مشروعات مشتركة لحل هذه الإشكاليات.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن قضية تفتيت الأراضي الزراعية معقدة، ولا بد من التصدي لها تشريعيًّا.



وكان وزير الزراعة قد ألمح في حديثه أمام مجلس الشيوخ، أن هناك ما يقرب من 16% من مساحات الأراضي مهدرة في ظل هذا التفتيت، والتصدي لهذه القضية يحتاج إلى حكمة.