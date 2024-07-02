مصادر ترجح رحيل وزير التنمية المحلية في التعديل الوزاري الجديد

كتب- محمد نصار:

رجحت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية، رحيل اللواء هشام آمنة، عن منصبة في الوزارة وذلك في التشكيل الوزاري الجديد.

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، الثلاثاء، إن الوزير لم يذهب إلى مكتبه اليوم في الوزارة.

وتابعت المصادر، أن بعض قيادات الوزارة المرابطين بالوزير لم يذهبوا إلى مقر الوزارة اليوم أيضا.

وشددت المصادر، على أنه تم إبلاغ جميع الوزراء الراحلين والمستمرين في مناصبهم في ظل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.