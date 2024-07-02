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التعديل الوزاري| وزير العمل يشكر العاملين بالوزارة ويغادر المبنى

03:36 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

وزير العمل حسن شحاتة

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كتب- محمد أبو بكر:

توجه حسن شحاتة، وزير العمل، في بيان له اليوم الثلاثاء، بخالص الشكر والتقدير ، إلى جميع العاملين بديوان عام الوزارة ومديري الإدارات والإدارات المركزية وصندوقي الطوارئ وتمويل التدريب والتأهيل ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ومديريات العمل بالمحافظات ومجلة العمل، على العمل معهم منذ توليه حقيبة الوزارة في أغسطس 2022 وحتى اليوم؛ من أجل التقدم في ملف العمل "محليا وعربيا ودوليا".

وأكد شحاتة على ثقته في كافة العاملين، لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق المزيد من التقدم في ملف العمل من كافة جوانبه، و بناء الجمهورية الجديدة.

حسن شحاتة وزير العمل التعديل الوزاري
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