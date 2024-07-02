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مصدر: التعديل الوزاري يشمل 20 حقيبة

02:46 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

تعديل وزاري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف مصدر حكومي مطلع، أن التغيير الوزاري يشمل تغيير ما يقرب من ٢٠ حقيبة وزارية.

وقال المصدر في تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، ظهر الثلاثاء، إنه سيتم إجراء حركة محافظين غدا الأربعاء.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيعقب حلف اليمين غدا، اجتماعا لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد.


وفي صباح اليوم، قال مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز، إن التغيير الوزاري، المقرر الإعلان عنه غدا، شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف المصدر: التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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