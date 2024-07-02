بعد زيادته لـ 30 مليون جنيه.. شروط وخطوات الحصول على قرض بدون فوائد من الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قررت وزارة الأوقاف، تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن للعام المالي 2024 / 2025م بزيادة 50 % عن العام المالي الماضي.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن القرض يسدد بدون إضافة أي رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير.

وتمنح وزارة الأوقاف، قروض للعاملين بها وبقطاعات الدولة بشرط أن يتم تحويل رواتبهم على بنك مصر، وتوجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض، لافتا إلى أنه يتم سداد القرض على 60 شهرًا، بخصم ربع الراتب شهريا من العميل.

وينشر "مصراوي" خطوات الحصول على قرض من وزارة الأوقاف للعاملين بها، والعاملين بالحكومة والقطاع العام، على النحو التالي:

- صرف استمارة قرض للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام أو طبع استمارة القرض من موقع الوزارة على الإنترنت.

- يرفق المتقدم للحصول على القرض بالاستمارة بيان مفردات المرتب الخاصة بالعامل معتمد بخاتم شعار الجمهورية.

- تسليم الاستمارة للإدارة العامة لشئون البر بوزارة الأوقاف.

يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي.

- إرفاق المستند المؤيد لسبب طلب القرض سواء كان بسبب مرضي فيتم إرفاق (تقرير طبي أو وثيقة زواج حديثة إذا كان من أجل مساعدة في الزواج).

- منح العميل ثلاثة شهور من الراتب الأساسي في الحالات العادية.

- منح العميل أربعة شهور من الراتب الأساسي في حالات المرض والزواج على ألا يكون مضى على قسيمة الزواج أكثر من سنتين.

- تحويل الراتب على بنك مصر لغير العاملين بالأوقاف، ويخصم ربع الراتب شهريًا من المقترض.