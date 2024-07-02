اقترب نصيب الفرد من خط الشح المائي.. مطالبات برلمانية بمواجهة تحديات المياه -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، إن المياه من أخطر القضايا التي تواجه بلدنا، مشيرةً إلى أن هناك تحديًا غير مسبوق، بعد أن تراجع نصيب المواطن من المياه ليقترب من خط الشح المائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.. الجدوى- الفرص- التحديات".

وقالت فوزي إن الشح المائي يثير قلقًا كبيرًا ويستنفر كل الجهود الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة يمكن من خلالها ردم الفجوة الكبيرة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة.

ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى الجهود الحكومية التي قامت بها الوزارات المعنية التي سعت لتطبيق نماذج من أنظمة الري الحديثة والزراعة الذكية؛ تمهيدًا لتعميمها على نطاق واسع، مؤكدةً أن العديد من الابتكارات التي قامت بها وزارة الري، تبشر بمستقبل واعد، ويمكنها بالفعل أن تُحدِث طفرة حقيقية في مجال التحول للري الحديث.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ: نظراً للعديد من التحديات التي تواجهها الزراعة الذكية وتطبيق أنظمة الري الحديث، يجب المواجهة من خلال خطة شاملة، ووفق ما جاءت به استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية، وكذلك المبادرة القومية لتطوير الري والتحول للري الحديث.

وأشارت فوزي إلى أن الأمر قد يستلزم تعديلات تشريعية لمواجهة التحديات والتغلب على المعوقات التي تقف حجر عثرة في سبيل ذلك، مطالبةً بأن يتكاتف الجميع لمساندة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة للتحول إلى نظم الري الحديثة.