مش بنبالغ.. مدبولي: مصر تستطيع جذب ضعف عدد السياح الحالي بحلول 2030

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الساحل الشمالي سيكون الوجهة التي نركز عليها لتعظيم السياحة وعدد السياح؛ لأن هذه المنطقة تستطيع أن تستوعب زيادة سكانية لمصر مستقبلًا.

وأضاف مدبولي: "نحن عندما نقول إن مصر تستطيع جذب ضعف عدد السياح الحالي بحلول 2030، مش هنكون بنبالغ".

وتابع رئيس الوزراء: "بندي رسالة زي ما كان رأس الحكمة مع الشريك الأجنبي، النهارده الدولة بتعلن عن ثقتها مع المستثمر المحلي، وأنهم قادرون على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.

وتحدَّث هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، عن عوائد مشروع ساوث ميد بأنه من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة من خلال تصدير العقارات وزيادة تدفقات أعداد السياح لمصر؛ حيث لأول مرة، ستُدار بعض الوحدات في هذا المشروع من خلال شركات عالمية.

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، بأنه ستكون هناك زيادة في أعداد السياح الوافدين، ستكون من الشرائح الأعلى إنفاقًا، ويستغرق زمن الوصول من أوروبا إلى العلمين 3 ساعات، وتبلغ قيمة المبيعات المتوقعة 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي.

ونوه طلعت مصطفى بأنه تم فتح باب الحجز من الخامسة مساء أمس الإثنين، وحتى الخامسة فجرًا، وفي خلال 12 ساعة حقق المشروع مبيعات بـ60 مليار جنيه، وهو رقم لم يحدث من قبل.

وأضاف رجل الأعمال أن المشروع سيدر للحكومة عوائد من خلال الضرائب أو حصة الحكومة، بنحو تريليون جنيه؛ أي ما يعادل 21 مليار دولار، ويوفر 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة.