شيخ الأزهر يهنئ "عبود" هاتفيا برئاسة مجلس الدولة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المستشار أحمد عبود؛ بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة.

وخلال اتصال هاتفي لشيخ الأزهر برئيس مجلس الدولة، دعا فضيلة الإمام الأكبر، الله له بالتوفيق والسداد في تحقيق العدالة، وأن يظل مجلس الدولة في عهده حصنًا وعنوانًا للحقوق والحريَّات.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا 1-7-2024، والقرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.