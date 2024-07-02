خاص| التعديل الوزاري الجديد.. مختار جمعة يغادر "الأوقاف" ويودع العاملين بالوزارة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، أن الدكتور محمد مختار جمعة ودع العاملين بالوزارة قبل قليل، بعد أن تأكد أنه خارج التشكيل الحكومي الجديد، بعد 11 عاما قضاها في منصبه.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن الدكتور محمد مختار جمعة حرص على توديع بعض قيادات الوزارة خلال تواجده صباح اليوم بالديوان العام، وجمع متعلقاته وتوجه بعدها إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تمنى التوفيق لجميع العاملين بوزراة الأوقاف، وأعرب عن أمنياته لهم بجميع التوفيق والنجاح.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تولى منصبه لأول مرة في 17 يوليو عام 2013، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي.

وفي صباح اليوم، قال مصدر حكومي مطلع لإكسترا نيوز، إن التغيير الوزاري، المقرر الإعلان عنه غدا، شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

وأضاف المصدر: التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، ومن المقرر أن تكون مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.