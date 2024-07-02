إعلان

BBC

هشام طلعت مصطفى: "ساوث ميد" حقق مبيعات بـ60 مليار جنيه خلال 12 ساعة

01:33 م الثلاثاء 02 يوليه 2024

هشام طلعت مصطفى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد السعداوي:

قال هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، إن مشروع ساوث ميد تم فتح باب الحجز له من الخامسة مساء أمس الإثنين، وحتى الخامسة فجرًا، وفي خلال 12 ساعة حقق المشروع مبيعات بـ60 مليار جنيه، وهو رقم لم يحدث من قبل.

وأضاف رجل الأعمال أن المشروع سيدر للحكومة عوائد من خلال الضرائب أو حصة الحكومة، بنحو تريليون جنيه؛ أي ما يعادل 21 مليار دولار، ويوفر 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة.

ونوه رجل الأعمال بأن المشروع يتم تطويره على مساحة 23 مليون متر مربع؛ باستثمارات تريليون جنيه، أي ما يعادل 21 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.

وتحدَّث طلعت مصطفى عن عوائد المشروع بأنه من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة من خلال تصدير العقارات وزيادة تدفقات أعداد السياح لمصر؛ حيث لأول مرة، ستُدار بعض الوحدات في هذا المشروع من خلال شركات عالمية.

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، بأنه ستكون هناك زيادة في أعداد السياح الوافدين، ستكون من الشرائح الأعلى إنفاقًا، ويستغرق زمن الوصول من أوروبا إلى العلمين 3 ساعات، وتبلغ قيمة المبيعات المتوقعة 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي.

هشام طلعت مصطفى شركات هشام طلعت مصطفى مشروع ساوث ميد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خاص| التعديل الوزاري الجديد.. مختار جمعة يغادر "الأوقاف" ويودع العاملين بالوزارة

إعلان

إعلان

* 47 صورة ترصد مدى التزام أصحاب المحلات بالقاهرة والجيزة بتنفيذ مواعيد الغلق الجديدة
* مصدر مطلع: مراسم حلف اليمين للحكومة الجديدة غدا
* بعد إعلانها صفقة كبيرة.. خبراء: تخارج مساهمين أجانب من شركة فوري