هشام طلعت مصطفى: المبيعات المتوقعة لـ"ساوث ميد" تقدر بـ1.6 تريليون جنيه مصري

كتب- احمد السعداوي:

قال هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، إن مشروع ساوث ميد يتم تطويره على مساحة 23 مليون متر مربع؛ باستثمارات تريليون جنيه، أي ما يعادل 21 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.

وتحدَّث طلعت مصطفى عن عوائد المشروع بأنه من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة من خلال تصدير العقارات وزيادة تدفقات أعداد السياح لمصر؛ حيث لأول مرة، ستُدار بعض الوحدات في هذا المشروع من خلال شركات عالمية.

وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، بأنه ستكون هناك زيادة في أعداد السياح الوافدين، ستكون من الشرائح الأعلى إنفاقًا، ويستغرق زمن الوصول من أوروبا إلى العالمين 3 ساعات، وتبلغ قيمة المبيعات المتوقعة 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي.

ونوه طلعت مصطفى بأنه تم فتح باب الحجز من الخامسة مساء أمس الإثنين، وحتى الخامسة فجرًا، وفي خلال 12 ساعة حقق المشروع مبيعات بـ60 مليار جنيه، وهو رقم لم يحدث من قبل.

وأضاف رجل الأعمال أن المشروع سيدر للحكومة عوائد من خلال الضرائب أو حصة الحكومة، بنحو تريليون جنيه؛ أي ما يعادل 21 مليار دولار، ويوفر 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة.