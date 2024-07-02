وزير الإنتاج الحربي يتابع إقامة أول محطة بمصر لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، علي الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة "تدوير الإماراتية"؛ إحدى شركات (ADQ) القابضة الإماراتية، وروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز- وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة؛ لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة).

واستهل الوزير اللقاءَ بالترحيب بكل الحضور، مشيراً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمامَ الدولة؛ خصوصًا خلال الفترة المقبلة بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيُّر المناخي ومواصلة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال، وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات.

وأوضح صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي -في إطار التعاون مع شركتي "جرين تك" و"أوك"- بدأت بالفعل في اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية والتي سيتم إنشاؤها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة؛ بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/ يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ ساعة؛ بما يسهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أنه يتم حاليًّا مخاطبة محافظة الجيزة؛ لتوفير قطعة أرض بمساحة تقديرية نحو 500م2 تسمح بتركيب وإنشاء المباني الخاصة بموزع القدرة والخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعية.

وقام روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت"؛ باستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مثمناً التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون من شأنه تحقيق أثر إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، وثمّن "فالك" جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة؛ خصوصًا النظيفة والمتجددة وحرصها على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، معربًا عن تقديره جهودَ كل الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف الوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بأبو رواش والعمل على تذليل كل العقبات التي قد تطرأ خلال عمليات التنفيذ.