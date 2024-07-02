إزالة 83 ألف حالة تعدٍّ خلال 10 سنوات.. سويلم يتابع أعمال تطوير وحماية نهر النيل وفرعَيه -صور

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعَيه، بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعَيه.

وقال الدكتور سويلم إنه يجري حاليًّا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعَيه؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي بطول ٨٧٠ مترًا، وحماية واجهة نيل أخميم بطول ٦٠٠ متر، ليصبح واجهة حضارية متطورة، وتطوير مرسى عبارة المراغة بطول ١٠٠ متر، كما يجري الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بقرى (الرقبة- الطوناب- الرديسية- القنادلة) بمحافظة أسوان بطول يصل إلى ٤٠٠ متر .

وأضاف الوزير أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كل أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ١٥٠٠ كيلومتر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات، حيث تم إزالة عدد (٨٣٤٧٥) حالة تعدٍّ على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥، وحتى تاريخه في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، مؤكداً أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع المحافظين في متابعة التعديات وإزالتها في المهد بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة .

وأشار سويلم إلى أنه تم نهو تنفيذ الموجة ٢٢ لإزالة التعديات، حيث تم إزالة ١٢٨٠ حالة تعدٍّ، والوزارة بصدد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، مضيفاً أن هذه الموجات من الإزالات تتم تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كل الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .

وتم خلال الشهرَين الماضيين تنفيذ العشرات من أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل ؛ حيث تم تنفيذ ٥ قرارات إزالة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس بمساحة ١٢٣١٥ مترًا مربعًا بمحافظة الجيزة بمعرفة الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المسطحات المائية ومركز ومدينة أبو النمرس ، وتنفيذ ٣ قرارات إزالة بمنطقة منيل شيحة بالقاهرة بمعرفة الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى وبالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية .

وتم تنفيذ ١٠٥ قرارات إزالة بمساحة ٤٦٧٩ مترًا مربعًا بزمام الإدارة العامة لحماية النيل جنوب فرع دمياط بمحافظتَي القليوبية والغربية، وبالتنسيق مع المحليات والجهات الأمنية .

وفي محافظة المنوفية تم تنفيذ ٨ قرارات إزالة لتعديات بمساحة ٨٠ مترًا مربعًا بناحية أبو نشابة بمركز السادات .

وتم تنفيذ ٣ قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة بمساحة ١٤٤٤ مترًا مربعًا بناحية جزيرة نكلا بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، لشمال فرع رشيد وبتأمين مركز شرطة شبراخيت .

وفى محافظة بنى سويف تم إزالة ٣ مبانٍ مخالفة بمساحة ٤٨٠ مترًا مربعًا بقرية الديابية بمعرفة هندسة نيل الواسطى وبالاتحاد مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي والأجهزة الأمنية، وتنفيذ ١٢ قرار إزالة بمساحة ٨٣٦ مترًا مربعًا بمركز ومدينة الفشن بمعرفة الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل ببني سويف وبالتنسيق مع المحليات ومديرية الأمن ببني سويف ، وإزالة تعد في المهد عبارة عن أعمال تعلية بأتربة ومخلفات بناحية خور الشناوية بمعرفة المخالف نفسه وتحت إشراف إدارة نيل بني سويف ومركز شرطة ناصر، وتم رصد وإزالة ٦ مخالفات في المهد عبارة عن ردم بمساحة ٦١٥ مترًا مربعًا بناحية جزيرة المساعدة بمعرفة هندسة نيل الواسطي والوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي والجهات الأمنية، وإزالة ١ مخالفة ردم داخل القطاع المائي بمكعب ٣٠٠ متر مكعب بمعرفة هندسة نيل الواسطي، وإزالة ١ مخالفة في المهد عبارة عن ردم بمكعب ٢٥٠ مترًا مكعبًا بناحية جزيرة المساعدة بمركز الواسطي بمعدات إدارة نيل بنى سويف، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .